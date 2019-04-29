Порошенко розкритикував намір Зеленського давати росіянам громадянство

Чинний президент Петро Порошенко розкритикував намір переможця президентських виборів Володимира Зеленського надавати росіянам українське громадянство.

Про це він заявив у понеділок, виступаючи в Українському католицькому університеті у Львові.

"Ми не будемо сприймати, що хтось росіянам зараз буде надавати святе українське громадянство. Бо вони його приймуть усі 140 мільйонів, бо в нас краще. Але ми нікому не дамо загубити Україну. Бо українське громадянство – це є висока честь", - сказав Порошенко.

"І ми нікому не дамо можливості, щоб нас купили за газ. Бо головне, що вони зараз намагаються запропонувати – що в Україні буде дешевший газ", - додав президент.

Він також застеріг Зеленського від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Якщо ти поїдеш на зустріч із Путіним, до тебе більше ніхто з тої коаліції світової, яку ми дбайливо створювали 5 років, не приїде, ти її зруйнуєш. І залишиш Україну сам на сам з агресором. А потім тобі залишиться лише стати на коліна і визнати капітуляцію", - заявив Порошенко, додавши, що цього не можна допустити.

"Своєчасно підкажемо, як не ставати на коліна, бо ми вміємо не ставати. Своєчасно підкажемо, як треба берегти наших союзників і партнерів. Своєчасно підкажемо, як не продатися за 30 срібняків газу, які точно обдурять, ми це знаємо. Бо ще Бісмарк казав, що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані, почитайте", - зазначив він.

Порошенко також іще раз сказав, що підпише прийнятий парламентом закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Для мене величезна гордість, що на законі про українську мову буде стояти підпис Андрія Парубія, який передає закон, і підпис Петра Порошенка, який цей закон підпише", - зазначив він.

Водночас Порошенко висловив жаль через те, що "після того, як був прийнятий закон про мову, президент, що обраний казав, що він ще подумає – чи треба підписувати, чи ні".

Нагадаємо,