НАТО готовит меры в защиту украинских судов в Азовском и Черном морях

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Среда, 3 апреля 2019, 04:07

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.

Об этом сообщила во время брифинга в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон, передает Укринформ.

"Это пакет, который включает воздушное наблюдение, а также введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - отметила американский дипломат.

По ее словам, союзники по НАТО должны быть уверены, что эти воды являются открытыми для свободного судоходства, "что страны Черноморского бассейна и расположенные вокруг защищены от российского вмешательства".

В этой связи она напомнила, что Россия размещает все больше вооружения в Крыму, который остается частью Украины.

"Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, а также Грузия имели гарантии безопасности в Черном море как для судоходства, так и безопасности на суше", - подчеркнула посол.

Гатчисон также напомнила о захвате в ноябре прошлого года и содержании в плену Россией украинских кораблей и членов экипажей.

"Это недопустимо, что они удерживают украинских моряков в тюрьме в Москве прямо сейчас. И значит, мы намерены увериться, что имеем возможности сдержать очень агрессивную Россию", - заявила постоянный представитель США при НАТО.

Кроме того, по ее словам, на встрече глав внешнеполитических ведомств будут обсуждаться другие агрессивные действия России. В частности, речь пойдет о нарушении Москвой договора РСМД (о сокращении ракет средней и малой дальности). Дипломат напомнила, что Америка была вынуждена выйти из Договора, поскольку Россия пренебрегла его положениями.

"Мы документировали это в течение более пяти лет", - подчеркнула посол, и сейчас Альянс должен быть готов к сдерживанию ракет РФ, которые были развернуты в нарушение соглашения.помним

Напомним:

  • 5 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Во время допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

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Темы: НАТО Черное море Азовское море Керченский пролив Росcия


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