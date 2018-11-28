Окупанти висунули звинувачення 12 українським морякам

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Середа, 28 листопада 2018, 11:52

Так званий "уповноважений з прав людини" в окупованому Криму Людмила Лубіна заявила, що "слідство" висунуло звинувачення 12 українським морякам, які були взяті в полон в Керченській протоці.

Про це повідомляє Meduza.

За її словами, українських моряків звинуватили в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою".

Раніше київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: Крим окупація Україна Росія
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