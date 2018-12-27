Все захваченные на море украинцы заявили следствию РФ, что они пленные

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.

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