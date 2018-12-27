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Все захваченные на море украинцы заявили следствию РФ, что они пленные

Четверг, 27 декабря 2018, 18:44
Все захваченные на море украинцы заявили следствию РФ, что они пленные

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.

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Напомним,

  • 25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. 
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения
  • Согласно решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов украинские военные заявляют следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Александр Шумилин, УП

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Темы: РосcиявойнаКерченский пролив
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