У Путина отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает российский "Интерфакс".

По его словам, в Кремле к подобным заявлениям относятся негативно, поскольку не понимают ,что имеется в виду.

"Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна и она тоже хорошо известна", - заявил Песков.

Вместе с тем заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал он.

Представитель российского МИДа отметил, что Россия проводит плановое обновление Черноморского флота, его надводного, подводного, воздушного и наземного компонентов.

"Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", - добавил Грушко.

Он подчеркнул, что заявленные НАТО меры по усилению присутствия в Черном море не улучшат ситуацию в регионе и в организации.

"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", - сказал Грушко.

Напомним: