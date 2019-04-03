Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли

Среда, 3 апреля 2019, 12:38
У Путина отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает российский "Интерфакс".

По его словам, в Кремле к подобным заявлениям относятся негативно, поскольку не понимают ,что имеется в виду.

"Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна и она тоже хорошо известна", - заявил Песков.

Вместе с тем заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал он.

Представитель российского МИДа отметил, что Россия проводит плановое обновление Черноморского флота, его надводного, подводного, воздушного и наземного компонентов.

"Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", - добавил Грушко.

Он подчеркнул, что заявленные НАТО меры по усилению присутствия в Черном море не улучшат ситуацию в регионе и в организации.

"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", - сказал Грушко.

Напомним:

  • 3 апреля во время брифинга в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.
  • 5 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Во время допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Темы: РосcияУкраинаНАТОЧерное мореАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: