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В суд ушло дело депутата, который морил голодом ребенка – прокуратура

Среда, 3 апреля 2019, 13:15

На Кировоградщине правоохранители направили в суд дело депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который, по данным следствия, морил голодом собственного сына.

Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Мольченко и его жену обвиняют в неоконченном покушении на убийство их малолетнего сына с особой жестокостью.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры "Украинской правде" уточнили, что сейчас подозреваемый находится под арестом, а первое подготовительное заседание суда запланировано на 4 апреля.

Напомним:

  • В августе 2018 года правоохранители, социальные службы и медики Новоукраинки изъяли у родителей четырехлетнего мальчика.
  • По данным СМИ, вместо нормальных для его возраста 16 килограммов ребенок весил всего семь.
  • Впоследствии стало известно, что отец мальчика - депутат Новоукраинского районного совета Александр Мольченко. Обвинение отец отвергал и заявил в соцсетях о "политической расправе".
  • Депутат утверждал, что ребенок заболел, потому что раньше на нем якобы ставили опыты врачи.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кропивницкийпрокуратура
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