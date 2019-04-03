В суд ушло дело депутата, который морил голодом ребенка – прокуратура

На Кировоградщине правоохранители направили в суд дело депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который, по данным следствия, морил голодом собственного сына.

Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Мольченко и его жену обвиняют в неоконченном покушении на убийство их малолетнего сына с особой жестокостью.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры "Украинской правде" уточнили, что сейчас подозреваемый находится под арестом, а первое подготовительное заседание суда запланировано на 4 апреля.

Напомним: