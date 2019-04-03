Росавиация предлагает Украине провести переговоры о возобновлении авиасообщения - РосСМИ

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ предложило властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Росавиацию.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - приводит заявление Росавиации агентство.

В то же время на сайте российского ведомства такое уведомление не опубликовано.

Напомним: