Росавиация предлагает Украине провести переговоры о возобновлении авиасообщения - РосСМИ

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Среда, 3 апреля 2019, 23:04

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ предложило властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Росавиацию.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - приводит заявление Росавиации агентство.

В то же время на сайте российского ведомства такое уведомление не опубликовано.

Напомним:

  • В сентябре-октябре 2015 года Россия запретила украинским компаниям летать в РФ. Украина также полностью прекратила авиасообщение с Россией.
  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • 2 апреля стало известно, что из-за полета Бойко-Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
  • 3 апреля Кабмин поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита Бойко и Медведчука в РФ.

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Темы: авиа Росcия


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