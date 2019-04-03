Правительство запретило нерегулярные полеты в РФ из-за выходки Бойко и Медведчука

Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.

Соответствующий проект постановления на заседании правительства озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкою в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом "Киев-Москва" попал на переговоры с премьером государства агрессора", - сказал Аваков.

"Поэтому подан на рассмотрение проект постановления "О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины", поданный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отвода возможных угроз национальной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством агрессором", - добавил министр.

По словам Авакова, во исполнение требований закона о санкциях, решением СНБО, к ряду авиакомпаний РФ были применены ограничительные меры в виде ограничения частичного или полного транзита ресурсов, полетов или перевозок на территорию Украины.

В то же время, по словам министра, указанные запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Такие рейсы, по словам Авакова, осуществляются самолетами незарегистрированными в России, что создает угрозу нацбезопасности Украины.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелетов между Украиной и государством агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действия миссий международных организаций, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного креста", - добавил Аваков.

Уряд з ініціативи @MVS_UA закрив нормативну шпарину, яку використали для принизливого візиту на поклон до Кремля їхні посіпаки Бойко-Медведчук. Відтепер з України у країну-агресор заборонено будь-яке, авіасполучення 🛫🛬 окрім міжнародних місій ООН🇺🇳, ОБСЄ, Червоного хреста #МВС pic.twitter.com/nuFongG2zn — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 квітня 2019 р.

Премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что позволил бы таким политикам прямые рейсы в один конец на кукурузниках Ан-2.

"Все должны понимать единственное, что никто не имеет права унижать государство. Даже политики с какой-то другой идеологией", - сказал Гройсман.

Напомним: