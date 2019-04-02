Полет Бойко и Медведчука в Москву: дело открыли на пограничную и авиаслужбу

Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорят в ГБР.

Самолет Медведчука возвращается из Москвы прямым сообщением

Напомним: