Полет Бойко и Медведчука в Москву: дело открыли на пограничную и авиаслужбу

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Вторник, 2 апреля 2019, 17:28

Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорят в ГБР.

Напомним:

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.
  • Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
  • В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.
  • Ранее СМИ сообщали, что несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.
  • У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.
  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • Против Медведчука также расследуется дело о государственной измене и сепаратизме за слова о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
  • Юрий Бойко - народный депутат от "Оппозиционного блока", защищенный депутатской неприкосновенностью. Вместе с Рабиновичем он основал объединение "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Соня Лукашова, УП

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Темы: Медведчук Бойко Росcия Пограничная служба авиа


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