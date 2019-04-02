Полет Бойко и Медведчука в Москву: дело открыли на пограничную и авиаслужбу
Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.
Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.
"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", – говорят в ГБР.
Напомним:
- 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
- После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.
- Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
- В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.
- Ранее СМИ сообщали, что несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.
- У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
- Против Медведчука также расследуется дело о государственной измене и сепаратизме за слова о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
- Юрий Бойко - народный депутат от "Оппозиционного блока", защищенный депутатской неприкосновенностью. Вместе с Рабиновичем он основал объединение "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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