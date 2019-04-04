В команде Зеленского объяснили шутку об Украину-"порноактрисе"
Четверг, 4 апреля 2019, 01:17
Шутка "95-го квартала" об Украине и порноактрисе, которую во время концерта в Юрмале в 2016 году произнес кандидат в президенты Владимир Зеленский, абсолютно неудачная, но она остается шуткой.
Об этом в эфире "Громадського" заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.
"Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале ... Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису ... Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте останемся на том, что это была шутка.
И с чем он связан? Он связан с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к заробитчанам из Украины", - отметила Венедиктова.
Напомним:
- Представители украинской интеллигенции обратились к гражданам Украины с призывом не отдавать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
- По словам подписантов, Зеленский "насмехался над святыми вещами и самим государством Украина, представляя ее в образе порноактрисы", а самих украинцев как "глупых гуцулов" и "хохлов-салоедов".
- 31 марта состоялся первый тур президентских выборов.
- По результатам подсчета 99,99% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.
- Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах.
- Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.