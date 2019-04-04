В команде Зеленского объяснили шутку об Украину-"порноактрисе"

Шутка "95-го квартала" об Украине и порноактрисе, которую во время концерта в Юрмале в 2016 году произнес кандидат в президенты Владимир Зеленский, абсолютно неудачная, но она остается шуткой.

Об этом в эфире "Громадського" заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

"Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале ... Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису ... Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте останемся на том, что это была шутка.

И с чем он связан? Он связан с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к заробитчанам из Украины", - отметила Венедиктова.

Напомним: