Столичную улицу назвали именем Джона Маккейна

Киевский городской совет поддержал переименование улицы Ивана Кудри на Джона Маккейна.

Соответствующее решение столичные депутаты приняли на заседании в четверг.

Проект был внесен в повестку дня как неотложный и получил 71 голос "за", 4 "против", 1 депутат воздержался.

Перед тем, по представлению городского головы Виталия Кличко, улицу планировали назвать именем идеолога украинских националистов Дмитрия Донцова.

Однако позже Киевсовету предложили дать улице имя покойного американского сенатора Маккейна.

Напомним: