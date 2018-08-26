Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американский сенатор Джон Маккейн умер

Воскресенье, 26 августа 2018, 03:59
Американский сенатор Джон Маккейн умер

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер в возрасте 81 год.

Об этом пишет The Washington Post.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 4:28 вечера. 25 августа 2018 года. С сенатором, когда он ушел, были его жена Синди и семья. До смерти он служил Соединенным Штатам Америки добросовестно в течение шестидесяти лет", - говорится в заявлении семьи.

В 1982 году Маккейн  был избран в Палату представителей США. Четыре года спустя он занял свое место в Сенате. В верхней палате Конгресса Маккейн зарекомендовал себя как ведущий голос в  вопросах национальной безопасности и внешней политики, будучи председателем в Комитете по вооруженным силам.

Маккейн был жестким критиком России и сторонником агрессивной роли США против экстремистской группировки ИГИЛ.

В последние несколько лет своей жизни сенатор резко критиковал президента США Дональда Трампа за его позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Накануне Маккейн заявил о решении прекратить лечение раковой опухоли.

Как сообщалось, в июле 2017 года у сенатора от штата Аризона, "республиканца" Джона Маккейна после удаления тромба над левым глазом диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.

Позже он вернулся на работу. Президент США Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали 81-летнему Маккейну.

В начале сентября сенатор сообщил, что "прогноз очень хороший", но через пару недель признался, что в борьбе с раком мозга врачи дают ему "очень плохой прогноз".

В декбаре он был госпитализирован в связи с побочными эффектами лечения онкологического заболевания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
Все новости...
Реклама: