Американский сенатор Джон Маккейн умер

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер в возрасте 81 год.

Об этом пишет The Washington Post.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 4:28 вечера. 25 августа 2018 года. С сенатором, когда он ушел, были его жена Синди и семья. До смерти он служил Соединенным Штатам Америки добросовестно в течение шестидесяти лет", - говорится в заявлении семьи.

В 1982 году Маккейн был избран в Палату представителей США. Четыре года спустя он занял свое место в Сенате. В верхней палате Конгресса Маккейн зарекомендовал себя как ведущий голос в вопросах национальной безопасности и внешней политики, будучи председателем в Комитете по вооруженным силам.

Маккейн был жестким критиком России и сторонником агрессивной роли США против экстремистской группировки ИГИЛ.

В последние несколько лет своей жизни сенатор резко критиковал президента США Дональда Трампа за его позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Накануне Маккейн заявил о решении прекратить лечение раковой опухоли.

Как сообщалось, в июле 2017 года у сенатора от штата Аризона, "республиканца" Джона Маккейна после удаления тромба над левым глазом диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.

Позже он вернулся на работу. Президент США Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали 81-летнему Маккейну.

В начале сентября сенатор сообщил, что "прогноз очень хороший", но через пару недель признался, что в борьбе с раком мозга врачи дают ему "очень плохой прогноз".

В декбаре он был госпитализирован в связи с побочными эффектами лечения онкологического заболевания.