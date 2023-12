"Спарринг" на стадионе: Зеленскому и Порошенко уже предлагают ведущих

Телеведущая Янина Соколова готова провести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский".

Также готовность модерировать дебаты выразили шоумен Сергей Притула и даже российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Янина Соколова на камеру сказала: "Я согласна провести дебаты, если будут учтены условия обоих кандидатов и эти условия будут равноценны и справедливы, если наш разговор будет независимым и наши дебаты будет видеть вся страна".

По ее мнению, такие дебаты позволят понять, кто имеет способности и кто готов возглавлять страну.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян выразил мнение, что на дебаты кандидатов в президенты "опытнее и достойнее ведущей", чем Соколова, нет.

Между тем, шоумен Сергей Притула предложил штабам Зеленского и Порошенко свои услуги. Исходя из графика его гастролей, Притула свободен 5, 9-12, 15 и 18-19 апреля.

"Могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что… Будьте готовы, что спрошу, чей Крым!", – заявил шоумен.

И российская пропагандистка Ольга Скабеева написала в Твиттере: "Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг".

Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович,- ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. pic.twitter.com/iNz2tTGXhj — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 апреля 2019 г.

А экс-лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан предлагает Национальному союзу журналистов выбрать ведущего и журналистов для дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский".

"Дебаты стали главной интригой избирательной кампании. Стороны обменялись согласием. Теперь ни один из кандидатов не вправе отказаться. А значит show must go on", – написал он в Facebook.

"Предложение состязаться на стадионе поломало привычный формат подобных батлов. Это будет не просто рамочная дискуссия на Суспильном ТВ, а мега-концерт года, за которым будет наблюдать вся Украина и весь мир. Очевидно, что и ведущий должен быть неформатным", – считает Корбан.

"И поэтому первая интрига – кто будет модератором шоу? Ведущий, который устроит обе стороны и который сможет харизмой вытянуть этот формат до уровня. Другая же интрига – кто из журналистов станут секундантами этой дуэли? Какие вопросы и от кого будут заданы? Возможно, эту функцию должен взять на себя Союз журналистов", – написал он

По словам Корбана, можно, " как в известном фильме "Гараж", наполнить бобровую шапку записками с именами – и пусть кандидаты тянут вслепую".

