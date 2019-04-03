В "Суспильном" готовы к дебатам на "Олимпийском", если это урегулируют законом

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Среда, 3 апреля 2019, 23:22

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает "Громадське".

На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - рассказали в пресс-службе.

Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
  • 31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
  • Владимир Зеленский позже ответил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
  • Позже Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет  ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
  • Однако в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

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Темы: общество СМИ дебаты Зеленский Порошенко


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