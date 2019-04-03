В "Суспильном" готовы к дебатам на "Олимпийском", если это урегулируют законом

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает "Громадське".

На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - рассказали в пресс-службе.

Напомним: