В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Кандидаты плохо читали закон

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Четверг, 4 апреля 2019, 11:35

Дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, пишет Укринформ.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах президента Украины - ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебаты, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - сказал Радченко.

Он пояснил, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на "Суспильном" телеканале и оплачиваются из госбюджета.

По словам Радченко, кандидаты, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций".

По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Вот разница", - добавил он.

Радченко также напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования первого тура и оглашения второго тура агитация кандидатов на пост президента не разрешена.

Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
  • Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет  ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
  • Порошенко ответил, что "дебаты могут произойти на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
  • В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.
  • На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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Темы: выборы президента 2019 Олимпийский дебаты Порошенко Зеленский


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