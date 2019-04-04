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Порошенко зовет Зеленского вместе сдавать анализы

Четверг, 4 апреля 2019, 15:12
Порошенко зовет Зеленского вместе сдавать анализы

В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

Об этом на брифинге 4 апреля сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9:00 утра будет ждать Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - сказал Медведев.

По его словам, "это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий".

"Результаты, которые дадут эти анализы, они, наверное, тоже важны для избирателей, избиратели должны знать это. Владимир Александрович, Петр Алексеевич ждет Вас завтра", - заявил политтехнолог и добавил, что встреча должна состояться в 9 утра, потому что, как правило, анализы сдают утром.

По словам Медведева, если Зеленского не будет, то Порошенко сам сдаст анализы и поедет по делам.

В штабе кандидата также заявили, что в видео-ответе Порошенко "очень уважительно" обращался к Зеленскому, как к кандидату.

Также у Порошенко утверждают, что готовы провести несколько раундов дебатов, в том числе, предусмотренные законом, 19 апреля.

"Дебаты должны быть не одни, а надо провести, как минимум, несколько раундов таких дебатов и обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям президента", - сказал политтехнолог.

По его словам, на дебатах должны обсудить три блока вопросов: оборона и безопасность, внешняя политика и дипломатия, соблюдения конституционных прав и свобод украинцев.

Также Медведев заявил, что дебаты позволят "вытащить кота из мешка" и сказал, что команду Порошенко "очень беспокоит, что штаб Зеленского тчательно прячет своего кандидата от общества".

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Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийПорошенковыборы президента 2019
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