Порошенко зовет Зеленского вместе сдавать анализы

В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

Об этом на брифинге 4 апреля сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9:00 утра будет ждать Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - сказал Медведев.

По его словам, если Зеленского не будет, то Порошенко сам сдаст анализы и поедет по делам.

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