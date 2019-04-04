Порошенко зовет Зеленского вместе сдавать анализы

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Четверг, 4 апреля 2019, 15:12

В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

Об этом на брифинге 4 апреля сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9:00 утра будет ждать Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - сказал Медведев.

По его словам, если Зеленского не будет, то Порошенко сам сдаст анализы и поедет по делам.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019


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