Батл между кандидатами. Все детали

После первого тура президентских выборов два кандидата в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский, вышедших во второй тур, устроили видеобатл об условиях проведения дебатов.

31 марта кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал он.

В свою очередь другой кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский ответил, что готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

Однако впоследствии от советников Зеленского прозвучали различные заявления о невозможности проведения дебатов перед вторым туром.

В частности, советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах: "Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты или Коломойский с Медведчуком?".

2 апреля телеканал "UA:Суспільне" инициировал "дебаты-челлендж" и призвал украинцев стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.

После этого в соцсетях начали публиковать посты и фото с призывом провести дебаты.

Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году (тогда Порошенко не стал дебатировать с Юлией Тимошенко - ред.)", - сказал он, озвучив при этом ряд условий.

Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" перед народом Украины, в присутствии журналистов. При этом транслировать их имеют право все телеканалы в прямом эфире.

Кроме того, он потребовал пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

"Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

"Даю вам 24 часа. Думай-те", - добавил он

В то же время в группе команды Зеленского появился счетчик обратного отсчета, который отсчитывает 24 часа.

Ролик Зеленского только на YouTube днем 4 апреля посмотрели более 870 тысяч человек.

После этого на Telegram-канале Порошенко, на который подписаны более 26 тысяч пользователей, прошел опрос по дебатам с Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко.

Он предложил подписчикам выбрать из двух вариантов: "Поступил бы законно" и "Нарушил бы закон".

На момент публикации новости в опросе приняли участие более 16 тысяч подписчиков, 77% участников опроса выбрали вариант "Оказывал бы законно".

Проведение дебатов на стадионе не является нарушением закона. Порошенко сознательно поставил вопрос, на который сложно было ответить "Нет".

Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому.

Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что "дебаты могут произойти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны мира.

Моя страна - это сильная европейская Украина, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени ", - заявил Порошенко.

"Дебаты - это не шоу. Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - это не игра, это не желание понравиться.

Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну и внутри Украины, и на международном уровне ", - добавил он.

При этом Порошенко отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах президента и посоветовал Зеленскому почитать их.

"Они могут произойти на базе Общестенного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уж уставлены правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - подчеркнул он.

Ролик Порошенко на YouTube днем 4 апреля посмотрели более 98 тысячи человек.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что имеют техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.

"Может Суспильное провести дебаты? - даже вопроса такого не стоит: конечно, может. Согласие обоих кандидатов, теперь остается ЦИК, которая все это должна согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами ", - написал в Twitter Зураб Аласания.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская пояснила, что согласно законодательству, кандидатам в президенты Зеленскому и Порошенко придется или участвовать в двух дебатах – официально организованных "Национальной общественной телерадиокомпанией" (НОТУ), и в дебатах на стадионе, или же придется оплатить из бюджетных средств аренду НСК "Олимпийский", где НОТУ организует официальные дебаты.

По ее словам, закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции", - указала она.

В то же время Айвазовская отметила, что закон обязывает Общественного вещателя организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы.

Она добавила, что кандидатам в президенты Украины придется идти и на официальные дебаты, и на стадион. "Или же бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где Общественное будет организовывать содержательную часть дебатов.

Утром, 4 апреля, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что все подразделения МВД готовы обеспечить охрану общественного порядка во время дебатов кандидатов в президенты, если они будут проходить на НСК "Олимпийский".

"Стадион так стадион. Подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ГСЧС и Национальная гвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК "Олимпийский" во время президентских дебатов", - написал он в Facebook.

Шевченко добавил, что подобные крупные мероприятия уже не раз безопасно проходили на этом стадионе, например, финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года.

"И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одна, но жесткое требование - болельщикам из обеих команд вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - подытожил Шевченко.

Вместе с тем в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

В пресс-службе Зеленского отметили, что пока не согласовывали детали проведения дебатов на НСК "Олимпийский" перед вторым туром президентских выборов.

"Вчера был только вызов. Сегодня мы получили реакцию, значит детали как раз только сейчас будут согласовываться", - отметили в пресс-службе.

В команде Зеленского добавили, что есть предварительные планы и технические договоренности, а также заверили, что знают о постановлении Центральной избирательной комиссии №472, которая устанавливает порядок проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов, что, соответственно, должны проходить в студии (комнате) НОТУ .

В Зеленского отметили, что после получения ответа Порошенко в штабе формулируют официальную позицию относительно видения проведения дебатов.

Пока кандидаты в президенты устроили видеобатл об условиях проведения дебатов, сразу несколько членов команды действующего президента Петра Порошенко распространили в соцсети фейки о победителе первого тура выборов Владимира Зеленского, в частности о том, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" принадлежит российской компании.

Также соцсети взорвались шутками и мемами на тему дебатов между Порошенко и Зеленским на НСК "Олимпийский".

Напомним: