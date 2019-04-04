Батл между кандидатами. Все детали

После первого тура президентских выборов два кандидата в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский, вышедших во второй тур, устроили видеобатл об условиях проведения дебатов.

31 марта кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал он.

В свою очередь другой кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский ответил, что готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

Однако впоследствии от советников Зеленского прозвучали различные заявления о невозможности проведения дебатов перед вторым туром.

В частности, советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах: "Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты или Коломойский с Медведчуком?".

2 апреля телеканал "UA:Суспільне" инициировал "дебаты-челлендж" и призвал украинцев стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.

После этого в соцсетях начали публиковать посты и фото с призывом провести дебаты.

Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году (тогда Порошенко не стал дебатировать с Юлией Тимошенко - ред.)", - сказал он, озвучив при этом ряд условий.

Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" перед народом Украины, в присутствии журналистов. При этом транслировать их имеют право все телеканалы в прямом эфире.

Кроме того, он потребовал пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

"Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

"Даю вам 24 часа. Думай-те", - добавил он

В то же время в группе команды Зеленского появился счетчик обратного отсчета, который отсчитывает 24 часа.

Ролик Зеленского только на YouTube днем 4 апреля посмотрели более 870 тысяч человек.

После этого на Telegram-канале Порошенко, на который подписаны более 26 тысяч пользователей, прошел опрос по дебатам с Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко.

Он предложил подписчикам выбрать из двух вариантов: "Поступил бы законно" и "Нарушил бы закон".

На момент публикации новости в опросе приняли участие более 16 тысяч подписчиков, 77% участников опроса выбрали вариант "Оказывал бы законно".

Проведение дебатов на стадионе не является нарушением закона. Порошенко сознательно поставил вопрос, на который сложно было ответить "Нет".

Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому.

Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что "дебаты могут произойти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны мира.

Моя страна - это сильная европейская Украина, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени ", - заявил Порошенко.

"Дебаты - это не шоу. Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - это не игра, это не желание понравиться.

Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну и внутри Украины, и на международном уровне ", - добавил он.

При этом Порошенко отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах президента и посоветовал Зеленскому почитать их.

"Они могут произойти на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уж уставлены правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - подчеркнул он.

Ролик Порошенко на YouTube днем 4 апреля посмотрели более 98 тысячи человек.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что имеют техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.

"Может Суспильное провести дебаты? - даже вопроса такого не стоит: конечно, может. Согласие обоих кандидатов, теперь остается ЦИК, которая все это должна согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами ", - написал в Twitter Зураб Аласания.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская пояснила, что согласно законодательству, кандидатам в президенты Зеленскому и Порошенко придется или участвовать в двух дебатах – официально организованных "Национальной общественной телерадиокомпанией" (НОТУ), и в дебатах на стадионе, или же придется оплатить из бюджетных средств аренду НСК "Олимпийский", где НОТУ организует официальные дебаты.

По ее словам, закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции", - указала она.

В то же время Айвазовская отметила, что закон обязывает Общественного вещателя организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы.

Она добавила, что кандидатам в президенты Украины придется идти и на официальные дебаты, и на стадион. "Или же бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где Общественное будет организовывать содержательную часть дебатов.

Утром, 4 апреля, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что все подразделения МВД готовы обеспечить охрану общественного порядка во время дебатов кандидатов в президенты, если они будут проходить на НСК "Олимпийский".

"Стадион так стадион. Подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ГСЧС и Национальная гвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК "Олимпийский" во время президентских дебатов", - написал он в Facebook.

Шевченко добавил, что подобные крупные мероприятия уже не раз безопасно проходили на этом стадионе, например, финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года.

"И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одна, но жесткое требование - болельщикам из обеих команд вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - подытожил Шевченко.

Вместе с тем в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Пока кандидаты в президенты устроили видеобатл об условиях проведения дебатов, сразу несколько членов команды действующего президента Петра Порошенко распространили в соцсети фейки о победителе первого тура выборов Владимира Зеленского, в частности о том, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" принадлежит российской компании.

Также соцсети взорвались шутками и мемами на тему дебатов между Порошенко и Зеленским на НСК "Олимпийский".

Напомним: