Президент готов оплатить половину аренды стадиона – штаб
Президент Петр Порошенко готов заплатить половину аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
"Безусловно, готов. У Петра Алексеевича наиболее прозрачный избирательный фонд. Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих денег", - сказал он.
Медведев добавил, что команда Порошенко рассчитывает на то, что другую половину заплатит Зеленский и также "объяснит, откуда эти средства поступили в избирательный фонд".
На вопрос, каким образом смогут прийти зрители на стадион – должны ли они покупать билеты, или могут просто прийти все желающие, Медведев ответил:
"Как это может выглядеть? Для этого надо финальная согласие и договоренность двух штабов, что такой формат дебатов будет. С точки зрения здравого смысла – если вообще дебаты на стадионе вкладываются в здравый смысл, – то, наверное, должно быть равное присутствие болельщиков".
"Чисто теоретически я представляю, что кандидаты должны оплатить аренду, выплатить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты", - сказал представитель штаба Порошенко.
Напомним:
- После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- 3 апреля шоумен позвал действующего президента дебатировать на стадионе НСК "Олимпийский" – и тот согласился.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины ("Суспыльне") заявила, что может провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это будут не дебаты, а скорее агитация.
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля. Дебаты должны пройти в пятницу, 19 апреля.
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