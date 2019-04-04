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Президент готов оплатить половину аренды стадиона – штаб

Четверг, 4 апреля 2019, 15:17

Президент Петр Порошенко готов заплатить половину аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Безусловно, готов. У Петра Алексеевича наиболее прозрачный избирательный фонд. Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих денег", - сказал он.

Медведев добавил, что команда Порошенко рассчитывает на то, что другую половину заплатит Зеленский и также "объяснит, откуда эти средства поступили в избирательный фонд".

На вопрос, каким образом смогут прийти зрители на стадион – должны ли они покупать билеты, или могут просто прийти все желающие, Медведев ответил:

"Как это может выглядеть? Для этого надо финальная согласие и договоренность двух штабов, что такой формат дебатов будет. С точки зрения здравого смысла – если вообще дебаты на стадионе вкладываются в здравый смысл, – то, наверное, должно быть равное присутствие болельщиков".

"Чисто теоретически я представляю, что кандидаты должны оплатить аренду, выплатить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты", - сказал представитель штаба Порошенко.

Напомним:

  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • 3 апреля шоумен позвал действующего президента дебатировать на стадионе НСК "Олимпийский" – и тот согласился.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины ("Суспыльне") заявила, что может провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это будут не дебаты, а скорее агитация.
  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля. Дебаты должны пройти в пятницу, 19 апреля.  

Ирина Балачук, УП

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Темы: выборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
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