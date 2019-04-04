ГПУ: Взрыв авто – теракт против спецслужащего, подрывник умер

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Четверг, 4 апреля 2019, 15:40

В Киеве совершили покушение на террористический акт в отношении сотрудника спецслужбы путем попытки заминировать его автомобиль.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Правоохранители говорят, что "неустановленный человек" утром 4 апреля, около 3 часов 17 минут, пыталось установить взрывчатку.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек (подрывник – УП) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", – отметили в прокуратуре.

В реестр досудебных расследований внесли соответствующие сведения.

Следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

Сейчас правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.

Напомним:

  • В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения. "Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – информировала полиция.
  • Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
  • По данным источников УП, подорванный автомобиль принадлежал сотруднику военной разведки.
  • Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала, как человек в темной одежде идет через стоянку к автомобилю, приседает возле него, и фактически за несколько секунд раздается взрыв.

Соня Лукашова, УП

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