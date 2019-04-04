ГПУ: Взрыв авто – теракт против спецслужащего, подрывник умер

В Киеве совершили покушение на террористический акт в отношении сотрудника спецслужбы путем попытки заминировать его автомобиль.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Правоохранители говорят, что "неустановленный человек" утром 4 апреля, около 3 часов 17 минут, пыталось установить взрывчатку.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек (подрывник – УП) получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", – отметили в прокуратуре.

В реестр досудебных расследований внесли соответствующие сведения.

Следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

Сейчас правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.

Напомним: