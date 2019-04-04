У Порошенко признались, как хотели "извиниться" за "марионетку Коломойского"

В избирательном штабе Петра Порошенко рассказали, как "извинения" перед Владимиром Зеленским не попали в финальную версию видео "Стадион, так стадион".

Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли глава государства извиняться за "марионетку Коломойского", как того требует Зеленский.

"Не секрет, что обращение нашего кандидата готовилось достаточно тщательно. Это было важное заявление (такие не делаются экспромтом), взвешивалось каждое слово", - отметил Медведев.

По его словам, рассматривалось много разных вариантов текста, в одном из них планировалось поднять этот вопрос.

Медведев пересказал приблизительную цитату, которую планировалось озвучить:

"Если Владимир Зеленский не получал 41 миллиард (очевидно, политтехнолог имел в виду миллион -ред.) долларов от структур Коломойского, не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если Зеленского 7 лет раскручивает не канал Коломойского, ну тогда извините".

Однако, по словам Медведева, этот пассаж не попал в финальный текст обращения Порошенко по двум соображениям: обращение должно было быть коротким и из-за принципиальной позиции штаба - не употреблять политических предпосылок о дебатах.

Политтехнолог подчеркнул, что команда Порошенко тоже могла бы составить большой список, за что должен извиниться сам Зеленский.

"Мы могли бы сказать, пусть извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких фильмов, пусть извинится за то, что назвал Томос "термосом". Он же за оскорбление религиозных чувств мусульман извинился перед Кадыровым. Так почему не должен извиниться перед православными украинцами, издеваясь над таким важным достижением - Единственой автокефальной церковью Украины", - сказал Медведев.

Об обращении президента представитель штаба также отметил, что согласиться идти на стадион - было "личное и важное решение Порошенко".

"Была дискуссия, было много голосов против. Стадионы – непригодны для политики... Например, на стадионах Гитлер проводил съезды нацистской партии, в латиноамериканских странах на стадионах расстреливали противников диктаторских режимов. Говорят, что одна из балканских войн началась с перестрелки на стадионе", - пояснил Медведев.

"Но в знак уважения к избирателям Зеленского, а за него действительно проголосовало много людей, и если комфортно кандидату там, а для общества дебаты важны, ну пусть будет стадион", - добавил политтехнолог.

Медведев отметил, что избирательная кампания - не лучшее время, когда и кандидаты и избиратели очень часто оскорбляют друг друга.

Однако из уважения к избирателям, которые вывели Зеленского и Порошенко во второй тур, "независимо от капризов кандидатов, дебаты должны состояться по закону".

"Единственное, что мы можем обсуждать о дебатах, это регламент (как провести, какие темы выбрать, хронометраж, каков порядок их проведения)", - сказал политтехнолог, добавив, что Порошенко готов принять участие в нескольких раундах дебатов.