Зеленский к дебатам готов, но Порошенко должен извиниться - советник
Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала Петру Порошенку следует извиниться.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат", - сказал он.
По его словам, пока рано говорить о том, как это будет происходить, когда, в каком режиме, поскольку надо дождаться второго тура и "решать проблемы по мере их поступления".
При этом Разумков отметил, что понимает, "в какие ворота пытаются играть" оппоненты, но считает, что им сначала стоило бы извиниться перед тем количеством людей, которых оскорбил Порошенко, обозвав их "марионетками Коломойского" и называя других кандидатов "пророссийскими".
"В ходе избирательной кампании президент говорил, что есть он, а все остальное – это Путин (президент России Владимир Путин – ред). Так вот как-то странно у него получилось, потому что исходя из тех рейтингов, которые показали эти выборы, 85% - это не он (Порошенко – ред)", - сказал советник Зеленского.
По его мнению, эти 85% являются настоящими патриотами Украины, точно так же, как те 15%, которые проголосовали за Порошенко.
"И в этом наша ключевая разница – в уважении людей, которые делают свой осознанный выбор, в уважении граждан страны", - подчеркнул он.
Напомним:
- Перед первым туром Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспільного", однако потом Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет" – сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
- Действующий президент Петр Порошенко на словах готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.
- Зеленский тоже якобы согласен, но его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах: "Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?".
- Позже в сети запустили "дебаты-челлендж", в котором украинцев призывают стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.
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