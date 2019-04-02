Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский к дебатам готов, но Порошенко должен извиниться - советник

Вторник, 2 апреля 2019, 17:16

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала Петру Порошенку следует извиниться.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат", - сказал он.

По его словам, пока рано говорить о том, как это будет происходить, когда, в каком режиме, поскольку надо дождаться второго тура и  "решать проблемы по мере их поступления".

При этом Разумков отметил, что понимает, "в какие ворота пытаются играть" оппоненты, но считает, что им сначала стоило бы извиниться перед тем количеством людей, которых оскорбил Порошенко, обозвав их "марионетками Коломойского" и называя других кандидатов "пророссийскими".

"В ходе избирательной кампании президент говорил, что есть он, а все остальное – это Путин (президент России Владимир Путин – ред). Так вот как-то странно у него получилось, потому что исходя из тех рейтингов, которые показали эти выборы, 85% - это не он (Порошенко – ред)", - сказал советник Зеленского.

По его мнению, эти 85% являются настоящими патриотами Украины, точно так же, как те 15%, которые проголосовали за Порошенко.

"И в этом наша ключевая разница – в уважении людей, которые делают свой осознанный выбор, в уважении граждан страны", - подчеркнул он.

Напомним:

  • Перед первым туром Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспільного", однако потом Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет" – сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Действующий президент Петр Порошенко на словах готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.
  • Зеленский тоже якобы согласен, но его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах: "Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?".
  • Позже в сети запустили "дебаты-челлендж", в котором украинцев призывают стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенковыборы президента 2019дебаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский опубликовал видео со Змеиного в 500-й день полномасштабной войны
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: