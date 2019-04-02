Зеленский к дебатам готов, но Порошенко должен извиниться - советник

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала Петру Порошенку следует извиниться.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат", - сказал он.

По его словам, пока рано говорить о том, как это будет происходить, когда, в каком режиме, поскольку надо дождаться второго тура и "решать проблемы по мере их поступления".

При этом Разумков отметил, что понимает, "в какие ворота пытаются играть" оппоненты, но считает, что им сначала стоило бы извиниться перед тем количеством людей, которых оскорбил Порошенко, обозвав их "марионетками Коломойского" и называя других кандидатов "пророссийскими".

"В ходе избирательной кампании президент говорил, что есть он, а все остальное – это Путин (президент России Владимир Путин – ред). Так вот как-то странно у него получилось, потому что исходя из тех рейтингов, которые показали эти выборы, 85% - это не он (Порошенко – ред)", - сказал советник Зеленского.

По его мнению, эти 85% являются настоящими патриотами Украины, точно так же, как те 15%, которые проголосовали за Порошенко.

"И в этом наша ключевая разница – в уважении людей, которые делают свой осознанный выбор, в уважении граждан страны", - подчеркнул он.

Напомним: