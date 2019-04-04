Гриценко прокомментировал результат Смешко на выборах

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что вопрос о том, был ли Игорь Смешко техническим кандидатом не к нему, и он не будет говорить ничего плохого о нем.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Этот вопрос не ко мне. Я не скажу о нем ничего плохого. У меня только один вопрос - я постоянно видел его на каналах Порошенко-Медведчука - "112 Украина" и NewsOne, которые для меня почему-то были закрыты. Вот для меня это вопрос пока без ответа. Больше о Смешко ничего не скажу", - заявил Гриценко.

В то же время он согласился с тем, что Смешко отобрал у него большую часть голосов.

"А относительно нашего результата, то вы же видели - значительная часть голосов, которую мог бы набрать я, отошла Игорю Смешко. Ну, что я могу сказать? Мы приложили максимальные объединительные усилия, и вы видели их результат", - сказал Гриценко .

Он отметил, что они со Смешко знакомы с 1993 года. Тогда Гриценко учился в США как офицер, а Смешко был военным атташе.

Напомним: