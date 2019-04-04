Гриценко прокомментировал результат Смешко на выборах
Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что вопрос о том, был ли Игорь Смешко техническим кандидатом не к нему, и он не будет говорить ничего плохого о нем.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Этот вопрос не ко мне. Я не скажу о нем ничего плохого. У меня только один вопрос - я постоянно видел его на каналах Порошенко-Медведчука - "112 Украина" и NewsOne, которые для меня почему-то были закрыты. Вот для меня это вопрос пока без ответа. Больше о Смешко ничего не скажу", - заявил Гриценко.
В то же время он согласился с тем, что Смешко отобрал у него большую часть голосов.
"А относительно нашего результата, то вы же видели - значительная часть голосов, которую мог бы набрать я, отошла Игорю Смешко. Ну, что я могу сказать? Мы приложили максимальные объединительные усилия, и вы видели их результат", - сказал Гриценко .
Он отметил, что они со Смешко знакомы с 1993 года. Тогда Гриценко учился в США как офицер, а Смешко был военным атташе.
Напомним:
- Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.
- Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
- Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов. Он заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.
- Игорь Смешко набрал в первом туре 6,04% голосов.