Гриценко рассказал, может ли присоединиться к команде Зеленского

Анатолий Гриценко рассказал, что он определится поддерживать ли Владимира Зеленского только после встречи с шоуменом.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Не могу сейчас сказать. Смогу после встречи с ним глаза в глаза. Это, по факту, человек, получивший шанс стать главой государства. И вопрос страны, народа - это сейчас вопрос №1. И для нас, и для зарубежных партнеров, которые сейчас немного так глаза раскрыли. Должна быть какая-то ясность", - пояснил Гриценко.

По его словам, ему надо сначала "почувствовать этого человека".

"Я видел его как профессионала своего дела. Да, мне что-то нравится, что-то не нравится, но в целом оценка положительная. Но сейчас у него совсем другая ипостась. В этой ситуации люди, которые будут на ключевых направлениях и постах, чрезвычайно важны", - подчеркнул он.

Гриценко отметил, что хотел бы услышать имена людей на топ-должностях и что они будут делать.

"Тогда я смогу для себя принять сознательное решение, что делать касательно своей поддержки или не поддержки, публично или не публично. Если бы это был человек, которого я бы знал ... Например, Тимошенко я знаю, Порошенко знаю, Смешко знаю, Бойко знаю, Вилкула, Ляшко. Мне не нужно с ними встречаться, чтобы определить свою позицию. А здесь надо", - сказал Гриценко.

Он заверил, что уже договорился о встрече с Зеленским.

"Могу только сказать, что мы договорились, что встретимся. Каким будет результат встречи и что из этого получится или не получится в публичную плоскость, по этике, согласовывают две стороны. Поэтому как бы вы меня не зажимали, я больше вам ничего не скажу" , - подытожил Гриценко.

Напомним: