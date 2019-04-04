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Гриценко рассказал, может ли присоединиться к команде Зеленского

Четверг, 4 апреля 2019, 20:31

Анатолий Гриценко рассказал, что он определится поддерживать ли Владимира Зеленского только после встречи с шоуменом.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Не могу сейчас сказать. Смогу после встречи с ним глаза в глаза. Это, по факту, человек, получивший шанс стать главой государства. И вопрос страны, народа - это сейчас вопрос №1. И для нас, и для зарубежных партнеров, которые сейчас немного так глаза раскрыли. Должна быть какая-то ясность", - пояснил Гриценко.

По его словам, ему надо сначала "почувствовать этого человека".

"Я видел его как профессионала своего дела. Да, мне что-то нравится, что-то не нравится, но в целом оценка положительная. Но сейчас у него совсем другая ипостась. В этой ситуации люди, которые будут на ключевых направлениях и постах, чрезвычайно важны", - подчеркнул он.

Гриценко отметил, что хотел бы услышать имена людей на топ-должностях и что они будут делать.

"Тогда я смогу для себя принять сознательное решение, что делать касательно своей поддержки или не поддержки, публично или не публично. Если бы это был человек, которого я бы знал ... Например, Тимошенко я знаю, Порошенко знаю, Смешко знаю, Бойко знаю, Вилкула, Ляшко. Мне не нужно с ними встречаться, чтобы определить свою позицию. А здесь надо", - сказал Гриценко.

Он заверил, что уже договорился о встрече с Зеленским.

"Могу только сказать, что мы договорились, что встретимся. Каким будет результат встречи и что из этого получится или не получится в публичную плоскость, по этике, согласовывают две стороны. Поэтому как бы вы меня не зажимали, я больше вам ничего не скажу" , - подытожил Гриценко.

Напомним:

  • Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
  • Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов. Он заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Украинская правда

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Темы: ГриценкоЗеленскийвыборы президента 2019
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