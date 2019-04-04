Гриценко говорит, что Порошенко пытался договориться с ним о поддержке

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что команда Петра Порошенко пыталась уговорить его поддержать действующего президента.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза", - отметил Гриценко.

По его словам, он отказался поддерживать Порошенко.

"Я отказался, там не о чем говорить. Мы в последний раз общались глаза в глаза в октябре 2014 года. Я увидел, что это стена, просто стена. Далее стучать нет никакого смысла. Это железобетонная стена, за которой власть используют ради собственного обогащения, а дальше фальшь. Когда в глаза врут - я не трачу на это время. Попытка была бесперспективна еще до того, как я вышел на пресс-конференцию после экзит-полов", - рассказал Гриценко.

Он уточнил, что в штабе Порошенко обращались к нему дважды - 31 марта и 1 апреля.

"Я не вижу ни одного шанса для страны, при сохранении Порошенко у власти. Он убийца шанса, он его убил за эти пять лет. Я не хочу, чтобы страна еще пять лет жила в режиме коррупции, тотальной фальши и мародерства. Я ни при каких условиях не отдам за него свой голос", - подчеркнул Гриценко.

Напомним: