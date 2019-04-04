Гриценко говорит, что Порошенко пытался договориться с ним о поддержке

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Четверг, 4 апреля 2019, 21:03

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что команда Петра Порошенко пыталась уговорить его поддержать действующего президента.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза", - отметил Гриценко.

По его словам, он отказался поддерживать Порошенко.

"Я отказался, там не о чем говорить. Мы в последний раз общались глаза в глаза в октябре 2014 года. Я увидел, что это стена, просто стена. Далее стучать нет никакого смысла. Это железобетонная стена, за которой власть используют ради собственного обогащения, а дальше фальшь. Когда в глаза врут - я не трачу на это время. Попытка была бесперспективна еще до того, как я вышел на пресс-конференцию после экзит-полов", - рассказал Гриценко.

Он уточнил, что в штабе Порошенко обращались к нему дважды - 31 марта и 1 апреля.

Напомним:

  • Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
  • Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов. Он заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Гриценко выборы президента 2019


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