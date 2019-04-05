Геращенко записала видео к Зеленскому. Дала ему 24 часа на извинения

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Пятница, 5 апреля 2019, 15:39

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и за другие нетолерантные выражения.

Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

По ее словам, в Украине много работали над внедрением инклюзивного образования, а также боролись за права детей с особыми потребностями на трудоустройство и на самореализацию.

"Европа - это в первую очередь уважение к правам человека, уважение к другим и иным людям", - сказала она

Геращенко напомнила, как "один радикальный политик" позволил себе унизить людей с синдромом Дауна, когда публично кричал что "в правительстве - дауны", из-за чего возник скандал.

"Он вынужден был публично извиниться. Это хороший урок для всех украинских политиков. И тем более этот урок касается кандидатов в президенты", - заявила вице-спикер.

"В своем сериале "Слуга народа" кандидат В. Зеленский унижает большую часть украинцев, называет людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне", - отметила она.

Геращенко добавила, что есть открытое письмо от родителей "детей солнца" с требованием публично извиниться и она присоединяется к этим требованиям.

"Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной сексуальной ориентации, запускать сексистские шутки, издеваться над иными", - сказала Геращенко.

Она добавила, что против раскола страны и общества, против языка ненависти и неуважения к людям с особыми потребностями, а выступает за толерантное европейское общество.

"Признать ошибку и извиниться - это не страшно. Это правильно. Я выражаю свою солидарность всем родителям детей с аутизмом, с синдромом Дауна, людям с особыми потребностями, с проблемами дикции, людям иной сексуальной ориентации, различным гражданам Украины, потому что мы все - равны, хотя и разные", - заявила политик.

"И жду, что у господина Зеленского хватит мужества и такта - вырезать оскорбительные слова из сериала и реприз на своих концертах и ​​извиниться перед всеми людьми с проблемами, над которыми он издевался все эти годы...", - добавила Геращенко.

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Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Впоследствии в избирательном штабе Петра Порошенко рассказали, как "извинения" перед Владимиром Зеленским не попало в финальную версию видео "Стадион, так стадион".
  • По его словам, рассматривалось много разных вариантов текста, в одном из них планировалось поставить этот вопрос.
  • Медведев рассказал приблизительную цитату, которую планировалось озвучить, но ее решили не записывать, за неимением времени:
  • "Если Владимир Зеленский не получал 41 млрд (очевидно, политтехнолог имел в виду миллион - ред.) долларов от структур Коломойского, не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если Зеленского 7 лет раскручивает не канал Коломойского, тогда извините, тогда извините".
  • Политтехнолог подчеркнул, что команда Порошенко тоже могла бы составить большой список, за что должен извиниться сам Зеленский.

Украинская правда

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Темы: Геращенко Зеленский выборы президента 2019


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