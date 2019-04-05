"Открытый" кандидат Зеленский не покажет декларации, потому что не по закону
Пятница, 5 апреля 2019, 17:57
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию о доходах и имуществе за 2018 год до второго тура выборов.
Так в пресс-службе Зеленского ответили на письмо общественного движения ЧЕСНО.
"Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", - говорится в ответе пресс-службы.
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Напомним:
- 5 апреля движение "Чесно" призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год.
- Комик и актер Владимир Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, так как избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование благосостояния за предыдущий год.
- 31 марта 2019 год состоялся первый тур выборов президента Украины – и Зеленский стал его лидером. Во втором туре он будет соперничать с действующим президентом Петром Порошенко.
- Порошенко как должностное лицо уже задекларировал доходы за 2018 год, а от Зеленского закон пока этого не требует..
- Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.
Украинская правда