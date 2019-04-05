"Открытый" кандидат Зеленский не покажет декларации, потому что не по закону

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию о доходах и имуществе за 2018 год до второго тура выборов.

Так в пресс-службе Зеленского ответили на письмо общественного движения ЧЕСНО.

"Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", - говорится в ответе пресс-службы.

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Напомним: