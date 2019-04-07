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Пленным украинским морякам присудили госнаграды

Воскресенье, 7 апреля 2019, 18:44
Пленным украинским морякам присудили госнаграды
фото - Hromadske

Военнопленные украинские моряки, захваченные россиянами в Азовском море, награждены государственными наградами.

Соответствующие указы №83 от 21 марта и №96 от 3 апреля подписаны президентом Украины Петром Порошенко.

Пленные моряки награждены орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени, а также медалью "За военную службу Украине".

Наград удостоены Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цыбизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Андрей Шевченко, Владимир  Варимез,  Сергей Чулиба, Юрий Будзыло.  

 

Награды присуждены "за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга, а также за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга, верность украинскому народу и военной присяге". 

"Высокая оценка государством мужества и самоотверженности захваченных в плен военнослужащих Украины послужит им хорошей моральной поддержкой и позволит достойно выдержать тяготы плена.  При первой возможности адвокаты сообщат военнопленным о состоявшемся награждении", - сообщил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов. 

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Напомним, 

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: морякипленныенаградыПорошенко
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