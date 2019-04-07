Дебаты-баттл: Порошенко назвал дату, время и место, где будет ждать Зеленского

Кандидат в президенты Петр Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

Об этом Порошенко заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что дискуссии о форме должны быть прекращены: "Должны перейти к дискуссии по существу. А это возможно только на дебатах".

"Господин Зеленский предлагал стадион. Убежден, что стадион - не самое лучшее место для проведения такой дискуссии. Но если он его выбрал и в любом другом месте отказывается проводить дебаты - 14 апреля, на республиканском (Олимпийском - ред.) стадионе - где и предложил господин Зеленский - я жду его", - заявил Порошенко.

"Думаю, 19 или 20:00 - будет оптимальным временем. Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям", - добавил он.

"В случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, - проигрывает страна, она будет лишена будущего. ... Речь не о том, что декларируют кандидаты, а о том, достаточно ли силен президент, чтобы противостоять действиям страны-агресора, чтобы защищать государство как президент и главнокомандующий ... Потому что Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет слабого президента, чтобы обеспечить себе реванш. Убежден, что Украина этого не допустит", - отметил Порошенко.

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