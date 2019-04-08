Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михэил Саакашвили записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал того вернуть ему украинский паспорт и пустить его в Украину.

Свое обращение политик обнародовал в Facebook.

"Петр Алексеевич, вы говорите, что вы изменились, что хотите жить по-закону. Вот вам простой тест на то, действительно ли это так. Как вы прекрасно помните, почти 2 года назад, воспользовавшись тем, что меня не было в стране (я поехал в США лоббировать в Конгрессе интересы Украины), вы лишили меня гражданства.

Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны.

Именно из-за давления со стороны вашей администрации эти дела до сих пор всячески задерживаются в украинских судах, суды не принимают решений, потому что они не хотят, чтобы я пошел в Страсбург, потому что Европейский суд сразу вернет мне гражданство", - заявил Саакашвили.

"Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый, действительно решили измениться, у вас есть возможность так сделать, поступить как гарант законности, поступить по-человечески правильно", - подчеркнул он.

По словам экс-президента Грузии, он не будет давать 24 часа, но у Порошенко "достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы поступить по закону и по международному праву".

Саакашвили также обратился к людям, которые "еще поддерживают" Порошенко.

"Вы же прекрасно знаете все, что поступили со мной подло и незаконно, в этом случае же у вас нет сомнений. Посмотрим, как человек, которого вы еще поддерживаете, на этот раз действительно покажет, что он изменился. Все возможно. До встречи в Киеве", - заявил он.