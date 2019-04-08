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Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Понедельник, 8 апреля 2019, 02:20
Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михэил Саакашвили записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал того вернуть ему украинский паспорт и пустить его в Украину.

Свое обращение политик обнародовал в Facebook.

"Петр Алексеевич, вы говорите, что вы изменились, что хотите жить по-закону. Вот вам простой тест на то, действительно ли это так. Как вы прекрасно помните, почти 2 года назад, воспользовавшись тем, что меня не было в стране (я поехал в США лоббировать в Конгрессе интересы Украины), вы лишили меня гражданства.

Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны.

Именно из-за давления со стороны вашей администрации эти дела до сих пор всячески задерживаются в украинских судах, суды не принимают решений, потому что они не хотят, чтобы я пошел в Страсбург, потому что Европейский суд сразу вернет мне гражданство", - заявил Саакашвили.

"Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый, действительно решили измениться, у вас есть возможность так сделать, поступить как гарант законности, поступить по-человечески правильно", - подчеркнул он.

По словам экс-президента Грузии, он не будет давать 24 часа, но у Порошенко "достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы поступить по закону и по международному праву".

Саакашвили также обратился к людям, которые "еще поддерживают" Порошенко.

"Вы же прекрасно знаете все, что поступили со мной подло и незаконно, в этом случае же у вас нет сомнений. Посмотрим, как человек, которого вы еще поддерживаете, на этот раз действительно покажет, что он изменился. Все возможно. До встречи в Киеве", - заявил он.

Напомним:

  • Владимир Зеленский, когда голосовал 31 марта, заявил, что относится к Михаилу Саакашвили хорошо, поскольку он реформировал Грузию и поборол там коррупцию. Шоумен также назвал Саакашвили серьезным дипломатом, чья помощь будет полезной.
  • В ответ Саакашвили отметил о Зеленском: "Как же он не похож на традиционных политиков".
  • 22 января на съезде партии "Батькивщина" транслировали обращение Саакашвили, который выразил поддержку на выборах президента Украины в лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Он заявил, что верит в Тимошенко, в частности в то, что она "сможет выгнать банду Порошенко".
  •  Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиПорошенкогражданство
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