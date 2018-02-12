Саакашвили депортировали в Польшу - пограничники

В Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", - написал Слободян.

Он отметил, что во время выполнения процедуры на правоохранителей набросились неизвестные из окружения Саакашвили и поэтому они вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку.

Также Слободян добавил, что лидера "РНС" выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился не территория Украины незаконно.

Как сообщают источники "Украинской правды", Саакашвили вывезли из аэропорта "Борисполь" чартерным самолетом, который около 17.45 должен был приземлиться в аэропорту им. Ф. Шопена в Варшаве.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Как известно, в ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.