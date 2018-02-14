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Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

Среда, 14 февраля 2018, 16:42
Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

Экс-президент Грузии, лидер "Руху новых сил" Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал Саакашвили.

При этом он добавил, что как никогда решительно настроен вернуть украинское гражданство.

 

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.

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Украинская правда

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Темы: Саакашвили
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