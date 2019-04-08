Зеленский попросил государственную охрану

Штаб кандидат в президенты, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной.

Об этом сказал на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "Интерфакс-Украина".

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет с списке бюллетеней при повторном голосовании", – сказал Варченко.

Сейчас Зеленский пользуется частной охраной соня лукашова, уп

По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Напомним: