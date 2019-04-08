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Зеленский попросил государственную охрану

Понедельник, 8 апреля 2019, 14:12
Зеленский попросил государственную охрану

Штаб кандидат в президенты, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной.

Об этом сказал на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "Интерфакс-Украина".

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет с списке бюллетеней при повторном голосовании", – сказал Варченко.

 
Сейчас Зеленский пользуется частной охраной
соня лукашова, уп

По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Напомним:

  • Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил МВД и министра Арсена Авакова за то, что министерство и полиция не работали на отдельного кандидата в первом туре выборов.
  • Представитель штаба действующего президента Петра Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной олигарха Игоря Коломойского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
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