Зеленский попросил государственную охрану
Штаб кандидат в президенты, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной.
Об этом сказал на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "Интерфакс-Украина".
"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет с списке бюллетеней при повторном голосовании", – сказал Варченко.
По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.
Напомним:
- Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил МВД и министра Арсена Авакова за то, что министерство и полиция не работали на отдельного кандидата в первом туре выборов.
- Представитель штаба действующего президента Петра Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной олигарха Игоря Коломойского.
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