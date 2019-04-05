В БПП говорят, что авто Зеленского принадлежало Коломойскому

12714 просмотров
Пятница, 5 апреля 2019, 13:38

Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку с медиа-бизнеса группы "Приват".

Об этом он написал в Facebook.

"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке: автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы. АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска, № кузова: WDВ2201761А366372. С 28.10.2017 владелец: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиа-бизнеса в группе Приват", - написал Арьев.

"С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец: Коломойский Игорь Валерьевич", - добавил нардеп от БПП.

 

"Украинская правда" обратилась по этому поводу в МВД, однако там сообщили, что никак эту информацию подтвердить, или опровергнуть не могут, потому что это частная информация.

"Но с точки зрения закона, человек может ездить на любом авто, любой формы собственности (кумово оно или свата), главное чтобы оно не краденое, не уличенное в других преступлениях", - сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Согласно выписке из Единого государственного реестра МВД Украины, авто Mercedes-benz S 600 2003 года выпуска, правда, без указания номеров, действительно зарегистрировано на человека с именем Миндич Тимур Михайлович. 

 

По данным СМИ, Миндич – это соратник Коломойского, он имеет долю в приближенных медиаструктурах. Также сообщалось, он был на дне рождения Коломойского в Женеве в феврале 2018 года.

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщали, что кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
  • Президент Петр Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского, который выиграл первый тур выборов, "марионеткой Коломойского".
  • Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.
  • В свою очередь Зеленский спросил действующего президента Порошенко, не является ли он "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук – марионеткой Порошенко".
  • Шоу Владимира Зеленского уже несколько лет выходит на канале 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
  • Ранее членов команды действующего президента Порошенко уже ловили на распространении фейка о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: БПП Зеленский Коломойский


powered by lun.ua
По теме
Герасимов: Украинцы в первом туре сломали планы Кремля 2 апреля 2019, 10:28
Герасимов: Никакой "сетки Порошенко" не было 2 апреля 2019, 05:33
Березенко судится с Гриценко за честь и одну гривню 25 марта 2019, 19:50
Все новости
Главные новости
В ЦИК сказали, когда ждать окончательных результатов первого тура
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины
Саакашвили: Порошенко – не алкоголик
"А теперь серьезно": Зеленского просят показать доходы
Все новости
Образование

Вступление в 1 класс: что важно знать родителям

мандри

Куда поехать в отпуск и когда именно

спорт

37 способов сжечь лишние калории через час

Поиск по сайту
Архив
Весь архів