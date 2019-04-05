В БПП говорят, что авто Зеленского принадлежало Коломойскому

Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку с медиа-бизнеса группы "Приват".

Об этом он написал в Facebook.

"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке: автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы. АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска, № кузова: WDВ2201761А366372. С 28.10.2017 владелец: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиа-бизнеса в группе Приват", - написал Арьев.

"С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец: Коломойский Игорь Валерьевич", - добавил нардеп от БПП.

"Украинская правда" обратилась по этому поводу в МВД, однако там сообщили, что никак эту информацию подтвердить, или опровергнуть не могут, потому что это частная информация.

"Но с точки зрения закона, человек может ездить на любом авто, любой формы собственности (кумово оно или свата), главное чтобы оно не краденое, не уличенное в других преступлениях", - сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Согласно выписке из Единого государственного реестра МВД Украины, авто Mercedes-benz S 600 2003 года выпуска, правда, без указания номеров, действительно зарегистрировано на человека с именем Миндич Тимур Михайлович.

По данным СМИ, Миндич – это соратник Коломойского, он имеет долю в приближенных медиаструктурах. Также сообщалось, он был на дне рождения Коломойского в Женеве в феврале 2018 года.

Напомним: