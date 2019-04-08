Социологи рассказали, за кого будут голосовать избиратели Тимошенко и Гриценко

Избиратели самых рейтинговых кандидатов в президенты, не прошедших во второй тур, склоняются голосовать за шоумена Владимира Зеленского.

Об этом 8 апреля на брифинге рассказал заместитель директора центра имени Разумкова Михаил Мищенко, пишет LIGA.net.

"Электорат самых рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет предоставлять призыв самого кандидата", - сказал Мищенко.

Он рассказал, что по результатам одного из предвыборных опросов среди тех, кто голосовал за кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 41% респондентов ответили, что будут голосовать за Зеленского, а 10% - Петра Порошенко.

Среди избирателей, которые голосовали за лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 35% ответили, что будут голосовать за Зеленского и только 2% - за Порошенко.

Среди голосовавших за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 25% - за Зеленского, 19% - Порошенко.

Также отмечается, что 32% электората лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко готовы проголосовать за Зеленского, а 16% планируют отдать свой голос за Порошенко.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним: