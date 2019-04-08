Социологи рассказали, за кого будут голосовать избиратели Тимошенко и Гриценко

22647 просмотров
Понедельник, 8 апреля 2019, 16:24

Избиратели самых рейтинговых кандидатов в президенты, не прошедших во второй тур, склоняются голосовать за шоумена Владимира Зеленского.

Об этом 8 апреля на брифинге рассказал заместитель директора центра имени Разумкова Михаил Мищенко, пишет LIGA.net.

"Электорат самых рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет предоставлять призыв самого кандидата", - сказал Мищенко.

Он рассказал, что по результатам одного из предвыборных опросов среди тех, кто голосовал за кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 41% респондентов ответили, что будут голосовать за Зеленского, а 10% - Петра Порошенко.

Среди избирателей, которые голосовали за лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 35% ответили, что будут голосовать за Зеленского и только 2% - за Порошенко.

Среди голосовавших за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 25% - за Зеленского, 19% - Порошенко.

Также отмечается, что 32% электората лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко готовы проголосовать за Зеленского, а 16% планируют отдать свой голос за Порошенко.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним:

  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Сейчас между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019 социология Тимошенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Социолог объяснила, почему Зеленский избегает дебатов с Порошенко 8 апреля 2019, 16:17
Второй тур: С холодной головой 8 апреля 2019, 14:30
Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола во втором туре 8 апреля 2019, 14:25
Все новости
Главные новости
В Луганской области исчезло украинское телевидение и радио
Украинцы теряют на скрытых услугах мобильных операторов до 100 млн в год
В "Общественном" назвали стоимость дебатов на стадионе
Лоббисты России в ПАСЕ обругали украинскую делегацию – депутат
Все новости
Видео

Разбили ртутный термометр. Что делать и куда отнести?

здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

социум

Что вы не знали о борьбе с табакокурением в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів