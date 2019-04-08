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Команда Зеленского проведет встречу с "Суспільним" относительно дебатов

Понедельник, 8 апреля 2019, 12:19

К вечеру понедельника представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины проведут переговоры с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно официальных дебатов.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и ​​постановлении ЦИК", - сообщил Аласания, комментируя слова Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

По словам Аласании, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам "Суспільного".

Он рассказал, что НОТУ ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии "Суспільного" - ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - рассказал председатель правления НОТУ.

Он также добавил, что после 20-ти мин. перерыва после официальных дебатов в эфире "Суспильного" будет программа "Обратный отсчет" и кандидат Петр Порошенко готов остаться в студии.

Аласания пояснил, что в эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Также он добавил, что если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии "Суспільного".

В то же время, Аласания отметил, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой Зеленского.

Зеленский в понедельник заявил, что дебаты с действующим президентом Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

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Напомним:

  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийдебатыПорошенко
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