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У Порошенко говорят, что дебаты 19 апреля это поздно

Понедельник, 8 апреля 2019, 19:32

В штабе президента Петра Порошенко считают, что проводить дебаты 19 апреля слишком поздно, поэтому настаивают на встрече с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом на брифинге в понедельник сообщил представитель штаба Олег Медведев, пишет Лига.

Медведев отметил, что в штабе оппонента хотят отсрочить дебаты, и 19 апреля - это уже слишком поздно, поскольку следующий за ним день тишины не даст журналистам возможность проанализировать ответы кандидатов, а избирателям - осмыслить их.

"Поэтому остается в силе позиция Петра Порошенко провести первые дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский. И Порошенко будет ждать Владимира Зеленского на этих дебатах", - отметил Медведев.

Он уточнил, что президент придет на дебаты 19 апреля на "Суспильне", поскольку этого требует закон.

"Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля и на НСК Олимпийский, но только в то время, в которое он будет свободен от исполнения своих обязанностей", - сказал спикер штаба действующего главы государства.

Напомним:

  • Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стоить ориентировочно 6 миллионовгривен.
  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебатыв эфире "Суспильного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победуодержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готовпринять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провестидебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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