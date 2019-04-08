У Порошенко говорят, что дебаты 19 апреля это поздно

В штабе президента Петра Порошенко считают, что проводить дебаты 19 апреля слишком поздно, поэтому настаивают на встрече с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом на брифинге в понедельник сообщил представитель штаба Олег Медведев, пишет Лига.

Медведев отметил, что в штабе оппонента хотят отсрочить дебаты, и 19 апреля - это уже слишком поздно, поскольку следующий за ним день тишины не даст журналистам возможность проанализировать ответы кандидатов, а избирателям - осмыслить их.

"Поэтому остается в силе позиция Петра Порошенко провести первые дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский. И Порошенко будет ждать Владимира Зеленского на этих дебатах", - отметил Медведев.

Он уточнил, что президент придет на дебаты 19 апреля на "Суспильне", поскольку этого требует закон.

"Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля и на НСК Олимпийский, но только в то время, в которое он будет свободен от исполнения своих обязанностей", - сказал спикер штаба действующего главы государства.

Напомним: