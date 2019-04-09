В Казахстане назначили досрочные выборы президента

Действующий глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года.

Об этом Токаев заявил в телеобращении, пишет российский "Интерфакс".

"Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации – ред.) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах важное и необходимое", - сказал Токаев в обращении.

Последние выборы президента в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Глава страны избирается сроком на пять лет.

Согласно конституции Казахстана, внеочередные выборы главы страны назначаются решением президента и проводятся, согласно закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

Отмечается, что в соответствии с конституцией Казахстана Токаев должен был исполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Напомним: