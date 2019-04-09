В Казахстане назначили досрочные выборы президента

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Вторник, 9 апреля 2019, 11:25

Действующий глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года.

Об этом Токаев заявил в телеобращении, пишет российский "Интерфакс".

"Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации – ред.) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах важное и необходимое", - сказал Токаев в обращении.

Последние выборы президента в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Глава страны избирается сроком на пять лет.

Согласно конституции Казахстана, внеочередные выборы главы страны назначаются решением президента и проводятся, согласно закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

Отмечается, что в соответствии с конституцией Казахстана Токаев должен был исполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Напомним:

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
  • Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до того руководил парламентом.
  • Новым президентом страны стал спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • 20 марта парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь президента Назарбаева, который ушел в отставку.

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Темы: Казахстан виборы президент


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