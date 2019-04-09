В Казахстане назначили досрочные выборы президента
Действующий глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года.
Об этом Токаев заявил в телеобращении, пишет российский "Интерфакс".
"Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации – ред.) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах важное и необходимое", - сказал Токаев в обращении.
Последние выборы президента в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Глава страны избирается сроком на пять лет.
Согласно конституции Казахстана, внеочередные выборы главы страны назначаются решением президента и проводятся, согласно закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.
Отмечается, что в соответствии с конституцией Казахстана Токаев должен был исполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.
Напомним:
- 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
- Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до того руководил парламентом.
- Новым президентом страны стал спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- 20 марта парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан, в честь президента Назарбаева, который ушел в отставку.
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