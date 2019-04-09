ФСБ заявила о задержании члена "Правого сектора", партизанившего под Москвой

ФСБ России заявляет о задержании в столичном регионе "активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" Игоря Пирожка.



Об этом отмечается в поступившим в российский "Интерфакс" вторник сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ФСБ РФ, "в 2014 году, задержанный, находясь на территории Украины, вступил в состав праворадикальной украинской организации "Правый сектор" (под псевдонимом Чирка Роман), где из числа местных сторонников националистических идей "создал отряд "Хорти" ("Борзые"), предназначенный для ведения партизанской войны против Российской Федерации".

О Пирожке - много противоречивой информации

Российские спецслужбы сообщают, что "в январе 2018 года задержанный прибыл на территорию московского региона, где проживал по различным конспиративным адресам, и в период 2018-2019 гг. проводил мероприятия в интересах организации "Правый сектор" и вербовал в нее граждан РФ".



"В ходе обысков по местам жительства и работы задержанного изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение "экстремистской организации", ее пропагандистские материалы, средства связи и другие "материальные доказательства причастности к деятельности организации "Правый сектор", отмечает УФСБ.



Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации").

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным из открытых источников, Игорь Пирожок – уроженец Одесской области (1968 г.р.) долгое время прожил В России. Ему приписывали создание нацистской организации и организацию подпольной порнокиностудии в Одессе.

Вернувшись в Украину, некоторое время был одним из лидеров "Правого сектора" в Бердичеве, позже перехал в Житомир.

В мае 2015 года СБУ задержала Пирожка при попытке продать две гранаты Ф-1. По данным СБУ, Пирожок пытался наладить сбыт оружия из зоны АТО.

В 2016 году был приговорён к 3 годам лишения свободы, однако спустя два года объявил, что покинул Украину.