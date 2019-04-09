Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ заявила о задержании члена "Правого сектора", партизанившего под Москвой

Вторник, 9 апреля 2019, 14:54

ФСБ России заявляет о задержании в столичном регионе "активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" Игоря Пирожка.

Об этом отмечается в поступившим в российский "Интерфакс" вторник сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ФСБ РФ, "в 2014 году, задержанный, находясь на территории Украины, вступил в состав праворадикальной украинской организации "Правый сектор" (под псевдонимом Чирка Роман), где из числа местных сторонников националистических идей "создал отряд "Хорти" ("Борзые"), предназначенный для ведения партизанской войны против Российской Федерации".

 
О Пирожке - много противоречивой информации

Российские спецслужбы сообщают, что "в январе 2018 года задержанный прибыл на территорию московского региона, где проживал по различным конспиративным адресам, и в период 2018-2019 гг. проводил мероприятия в интересах организации "Правый сектор" и вербовал в нее граждан РФ".

"В ходе обысков по местам жительства и работы задержанного изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение "экстремистской организации", ее пропагандистские материалы, средства связи и другие "материальные доказательства причастности к деятельности организации "Правый сектор", отмечает УФСБ.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации").

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным из открытых источников, Игорь Пирожок – уроженец Одесской области (1968 г.р.) долгое время прожил В России. Ему приписывали создание нацистской организации и организацию подпольной порнокиностудии в Одессе.

Вернувшись в Украину, некоторое время был одним из лидеров "Правого сектора" в Бердичеве, позже перехал в Житомир.

В мае 2015 года СБУ задержала Пирожка при попытке продать две гранаты Ф-1. По данным СБУ, Пирожок пытался наладить сбыт оружия из зоны АТО.

В 2016 году был приговорён к 3 годам лишения свободы, однако спустя два года объявил, что покинул Украину.

Темы: РосcияПравый сектор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
"Теневой флот" танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался - Bloomberg
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: