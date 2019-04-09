ФСБ заявила о задержании члена "Правого сектора", партизанившего под Москвой
ФСБ России заявляет о задержании в столичном регионе "активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" Игоря Пирожка.
Об этом отмечается в поступившим в российский "Интерфакс" вторник сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области.
По данным ФСБ РФ, "в 2014 году, задержанный, находясь на территории Украины, вступил в состав праворадикальной украинской организации "Правый сектор" (под псевдонимом Чирка Роман), где из числа местных сторонников националистических идей "создал отряд "Хорти" ("Борзые"), предназначенный для ведения партизанской войны против Российской Федерации".
Российские спецслужбы сообщают, что "в январе 2018 года задержанный прибыл на территорию московского региона, где проживал по различным конспиративным адресам, и в период 2018-2019 гг. проводил мероприятия в интересах организации "Правый сектор" и вербовал в нее граждан РФ".
"В ходе обысков по местам жительства и работы задержанного изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение "экстремистской организации", ее пропагандистские материалы, средства связи и другие "материальные доказательства причастности к деятельности организации "Правый сектор", отмечает УФСБ.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации").
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно данным из открытых источников, Игорь Пирожок – уроженец Одесской области (1968 г.р.) долгое время прожил В России. Ему приписывали создание нацистской организации и организацию подпольной порнокиностудии в Одессе.
Вернувшись в Украину, некоторое время был одним из лидеров "Правого сектора" в Бердичеве, позже перехал в Житомир.
В мае 2015 года СБУ задержала Пирожка при попытке продать две гранаты Ф-1. По данным СБУ, Пирожок пытался наладить сбыт оружия из зоны АТО.
В 2016 году был приговорён к 3 годам лишения свободы, однако спустя два года объявил, что покинул Украину.
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