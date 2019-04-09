Порошенко начал процедуру увольнения главы Одесской ОГА
Вторник, 9 апреля 2019, 14:57
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от президента Петра Порошенко в Кабинет министров поступило представление на увольнение Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Об этом он сказал журналистам во время рабочего визита в Днепр во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать (10 апреля - ред.)", - сообщил премьер.
Напомним:
- В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.
- Отстраненный от должности председатель Степанов отказался покидать пост. Он связывал такую позицию Порошенко якобы с тем, что он отказался фальсифицировать выборы в Одесской области в пользу действующего президента.
- Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
- В правительстве заявляли, что не получали представление на Степанова от президента.