Порошенко начал процедуру увольнения главы Одесской ОГА

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от президента Петра Порошенко в Кабинет министров поступило представление на увольнение Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом он сказал журналистам во время рабочего визита в Днепр во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать (10 апреля - ред.)", - сообщил премьер.

Напомним: