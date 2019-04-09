Порошенко начал процедуру увольнения главы Одесской ОГА

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Вторник, 9 апреля 2019, 14:57

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от президента Петра Порошенко в Кабинет Министров поступило представление на увольнение Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом он сказал журналистам во время рабочего визита в Днепр во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать (10 апреля - ред.)", - сообщил премьер.

Напомним:

  • В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.
  • Отстраненный от должности председатель Степанов отказался покидать пост. Он связывал такую позицию Порошенко якобы с тем, что он отказался фальсифицировать выборы в Одесской области в пользу действующего президента.
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова. 
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
  • В правительстве заявляли, что не получали представление на Степанова от президента.

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Темы: Порошенко Гройсман Кабинет министров Одесская область


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