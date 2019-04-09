Под офисом Зеленского собралась толпа

В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Печерском районе собралась толпа.

Об этом сообщается в Facebook команды Зеленского.

В пресс-службе кандидата отмечают, что под офис вместе с людьми приехали некоторые телеканалы, но не указали, какие именно.

По словам комментатора из штаба Зеленского, сейчас на членов их команды оказывают информационное давление, чтобы спровоцировать негатив.

"Мы стараемся не реагировать на все, что происходит", - добавил комментатор.

В Зеленского уверяют, что не знают целей и мотивов людей, которые собрались под стенами их офиса.

По словам члена Зе!Команды, толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.

Также отмечается, что количество людей постоянно увеличивается.

В то же время, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации "Украинской правде" сообщили, что столичные власти предупредили о проведении массового мероприятия.

Заявку подали 3 организаторы: "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", "Союз офицеров Украины" и председатель Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий.

Место проведения митинга - улица Новоселицкая, 7. Цель - "защита трудовых прав граждан и борьба с коррупцией".

Акция заявлена ​​бессрочно. В ней должны принять участие до 2 тысяч человек.

Журналисты телеканала ZIK на месте происшествия общались с участниками, которые в основном игнорировали просьбу прокомментировать причину своего прихода в офис Зеленского. Одна из женщин сказала, что пришла на "экскурсию".

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Никаких требований к Зеленскому люди не озвучивали. С собой активисты принесли плакаты с надписями "Предателей Украины - за решетку!" и другие.

Пока из офиса кандидата к митингующим никто не выходил.

В Национальной полиции сообщают, что сейчас ситуация на месте происшествия спокойная.

"Сейчас там собрались несколько сотен граждан, которые проводят акцию. На месте находятся сотрудники полиции, которые следят за соблюдением правопорядка. По состоянию на 16.55 нарушений не зафиксировано", - сказал "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Председатель профсоюза компьютерных работников - это Александр Товстенко, известный тем, что в начале 2019 года писал жалобу на главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию.

Тогда руководство "Суспільного" решило уволить Аласанию. Товстенко, вероятно, причастен к политсиле, близкой к куму президента России Виктора Медведчука.

Напомним: