Стало известно, кто из нардепов собрался уходить из "Самопомичи"

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Вторник, 9 апреля 2019, 22:28

Часть народных депутатов собирается покинуть парламентскую фракцию "Самопомичи".

Об этом УП стало известно из собственных источников.

В частности, фракцию собираются покинуть народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко.

Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрыпник.

Напомним:

  • 9 апреля Садовый прогнозировал, что часть народных депутатов перейдет из парламентской фракции "Самопомочи" к другим политическим силам.
  • 2 апреля Садовый заявил, что политическая партия "Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.
  • В 2014 году в Верховную Раду прошли 33 кандидата от этой политсилы. Сейчас фракция "Самопомочи" насчитывает 25 нардепов.

Украинская правда

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Темы: Самопомич


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