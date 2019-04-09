Стало известно, кто из нардепов собрался уходить из "Самопомичи"

Часть народных депутатов собирается покинуть парламентскую фракцию "Самопомичи".

Об этом УП стало известно из собственных источников.

В частности, фракцию собираются покинуть народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко.

Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрыпник.

Напомним: