Стало известно, кто из нардепов собрался уходить из "Самопомичи"
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Вторник, 9 апреля 2019, 22:28
Часть народных депутатов собирается покинуть парламентскую фракцию "Самопомичи".
Об этом УП стало известно из собственных источников.
В частности, фракцию собираются покинуть народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко.
Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрыпник.
Напомним:
- 9 апреля Садовый прогнозировал, что часть народных депутатов перейдет из парламентской фракции "Самопомочи" к другим политическим силам.
- 2 апреля Садовый заявил, что политическая партия "Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.
- В 2014 году в Верховную Раду прошли 33 кандидата от этой политсилы. Сейчас фракция "Самопомочи" насчитывает 25 нардепов.
Украинская правда
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