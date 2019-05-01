Венесуэла: Мадуро заявил о победе над "попыткой переворота"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе над "попыткой военного переворота" лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
В телеобращении Мадуро сказал, что Гуайдо не удалось привлечь военных на свою сторону, пишет ВВС.
Он также обвинил протестующих в "серьезных преступлениях", которые, по его словам, "не останутся безнаказанными".
Кроме того, в обращении Мадуро обвинил США в заговоре против него. Он также опроверг слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Мадуро собирался лететь на Кубу и имел для этого подготовленный самолет.
ВВС отмечает, что во время столкновений во вторник, во время которых пострадало больше 100 человек, десятки нацгвардейцев стали на сторону оппозиции.
Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы снова в среду.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях. Пострадали десятки человек.
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