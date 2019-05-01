Венесуэла: Мадуро заявил о победе над "попыткой переворота"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе над "попыткой военного переворота" лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В телеобращении Мадуро сказал, что Гуайдо не удалось привлечь военных на свою сторону, пишет ВВС.

Он также обвинил протестующих в "серьезных преступлениях", которые, по его словам, "не останутся безнаказанными".

Кроме того, в обращении Мадуро обвинил США в заговоре против него. Он также опроверг слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Мадуро собирался лететь на Кубу и имел для этого подготовленный самолет.

ВВС отмечает, что во время столкновений во вторник, во время которых пострадало больше 100 человек, десятки нацгвардейцев стали на сторону оппозиции.

Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы снова в среду.

Напомним: