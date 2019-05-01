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Помпео: Военная операция в Венесуэле "возможна"

Среда, 1 мая 2019, 20:05
Помпео: Военная операция в Венесуэле возможна

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова предпринять военные действия, чтобы препятствовать кризису в Венесуэле.

Об этом Помпео заявил в эфире Fox Business Network, сообщает AFP.

По его словам, США "предпочли бы мирную смену власти, когда президент Николас Мадуро покинет пост, а для прихода новых лидеров будут проведены выборы". 

"Но президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что наступит момент - и в конечном итоге ... он должен будет принять это решение - он готов сделать это, если это то, что требуется", - заявил Помпео о возможности военной операции. 

По сообщению AFP, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан отменил поездку Европы из-за кризиса в Венесуэле. По сообщению американских СМИ, Шанахан "сконцентрируется на событиях в Венесуэле и останется в Вашингтоне, чтобы более эффективно координировать действия с другими членами администрации США". 

В свою очередь в интервью CNN советник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Помпео "проведет разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию" в Венесуэле. 

Как сообщает ТАСС, в разговоре с Помпео Лавров обвинил США в поддержке попытки захвата власти в Венесуэле.

По словам главы МИД РФ, "продолжение агрессивной политики в отношении Каракаса чревато самыми тяжелыми последствиями". 

Лавров также заявил о "недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть". 

"Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - заявил глава МИД РФ. 

Ранее Помпео заявил, что Мадуро собирается покинуть страну на Кубу, но "россияне, очевидно,  отговорили его от этого".

Напомним, 

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.

Украинская правда
Темы: СШАВенесуэла
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