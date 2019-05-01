Помпео: Военная операция в Венесуэле "возможна"
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова предпринять военные действия, чтобы препятствовать кризису в Венесуэле.
Об этом Помпео заявил в эфире Fox Business Network, сообщает AFP.
По его словам, США "предпочли бы мирную смену власти, когда президент Николас Мадуро покинет пост, а для прихода новых лидеров будут проведены выборы".
"Но президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что наступит момент - и в конечном итоге ... он должен будет принять это решение - он готов сделать это, если это то, что требуется", - заявил Помпео о возможности военной операции.
По сообщению AFP, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан отменил поездку Европы из-за кризиса в Венесуэле. По сообщению американских СМИ, Шанахан "сконцентрируется на событиях в Венесуэле и останется в Вашингтоне, чтобы более эффективно координировать действия с другими членами администрации США".
В свою очередь в интервью CNN советник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Помпео "проведет разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию" в Венесуэле.
Как сообщает ТАСС, в разговоре с Помпео Лавров обвинил США в поддержке попытки захвата власти в Венесуэле.
По словам главы МИД РФ, "продолжение агрессивной политики в отношении Каракаса чревато самыми тяжелыми последствиями".
Лавров также заявил о "недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть".
"Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - заявил глава МИД РФ.
Ранее Помпео заявил, что Мадуро собирается покинуть страну на Кубу, но "россияне, очевидно, отговорили его от этого".
Напомним,
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
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