Помпео: Военная операция в Венесуэле "возможна"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова предпринять военные действия, чтобы препятствовать кризису в Венесуэле.

Об этом Помпео заявил в эфире Fox Business Network, сообщает AFP.

По его словам, США "предпочли бы мирную смену власти, когда президент Николас Мадуро покинет пост, а для прихода новых лидеров будут проведены выборы".

"Но президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что наступит момент - и в конечном итоге ... он должен будет принять это решение - он готов сделать это, если это то, что требуется", - заявил Помпео о возможности военной операции.

По сообщению AFP, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан отменил поездку Европы из-за кризиса в Венесуэле. По сообщению американских СМИ, Шанахан "сконцентрируется на событиях в Венесуэле и останется в Вашингтоне, чтобы более эффективно координировать действия с другими членами администрации США".

В свою очередь в интервью CNN советник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Помпео "проведет разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию" в Венесуэле.

Как сообщает ТАСС, в разговоре с Помпео Лавров обвинил США в поддержке попытки захвата власти в Венесуэле.

По словам главы МИД РФ, "продолжение агрессивной политики в отношении Каракаса чревато самыми тяжелыми последствиями".

Лавров также заявил о "недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть".

"Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - заявил глава МИД РФ.

Ранее Помпео заявил, что Мадуро собирается покинуть страну на Кубу, но "россияне, очевидно, отговорили его от этого".

Напомним,