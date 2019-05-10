Омелян: Полная отмена поездов в РФ пока невозможна

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Пятница, 10 мая 2019, 21:50

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поддерживает полное прекращение железнодорожного сообщения с РФ, но пока поезда отменять не будут.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Так, на вопрос, планируется ли в ближайшее время прекращение железнодорожного сообщения с РФ, министр ответил, что вряд ли будет соответствующее политическое решение.

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет. Тем не менее, оно прекращается само по себе, и мы имеем естественное падение количества поездок в РФ", - сказал Омелян.

При этом он отметил, что один из популярных направлений "Киев-Москва", уже не пользуется тем спросом, как это было раньше, и заполняемость вагонов постоянно уменьшается.

"В прошлом году мы имели первую в истории Украины ситуацию, когда количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС была больше, чем в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух нет смысла", - добавил министр.

Напомним:

  • В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
  • Позже Омелян уточнил, что в Минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.
  • В 2018 году "Укрзализныця" отменила прямые поезда и прицепные вагоны, которые направлялись в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

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Темы: Омелян железная дорога Росcия


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