Омелян: Полная отмена поездов в РФ пока невозможна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поддерживает полное прекращение железнодорожного сообщения с РФ, но пока поезда отменять не будут.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Так, на вопрос, планируется ли в ближайшее время прекращение железнодорожного сообщения с РФ, министр ответил, что вряд ли будет соответствующее политическое решение.

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет. Тем не менее, оно прекращается само по себе, и мы имеем естественное падение количества поездок в РФ", - сказал Омелян.

При этом он отметил, что один из популярных направлений "Киев-Москва", уже не пользуется тем спросом, как это было раньше, и заполняемость вагонов постоянно уменьшается.

"В прошлом году мы имели первую в истории Украины ситуацию, когда количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС была больше, чем в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух нет смысла", - добавил министр.

Напомним: