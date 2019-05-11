Трамп не считает, что ракетные пуски в КНДР разрушают доверительные отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не считает недавние ракетные испытания в Северной Корее "подрывом доверия" между политиками.

Об этом он заявил в интервью Politico.

"Они (ракеты – ред.) малого радиуса, и я вообще не считаю это подрывом доверия. И, знаете, в какой-то мере я могу. Но в данный момент нет, - сказал Трамп. - Это были ракеты малой дальности и это очень стандартные вещи. Очень стандартные".

При этом Трамп добавил, что в конечном итоге он может потерять веру в дружеские отношения с северокорейским лидером.

"Я имею в виду, что возможно, что в какой-то момент я это сделаю, но сейчас совсем нет", - сказал он.

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