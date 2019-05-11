Трамп не считает, что ракетные пуски в КНДР разрушают доверительные отношения с Ким Чен Ыном

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Суббота, 11 мая 2019, 06:33

Президент США Дональд Трамп не считает недавние ракетные испытания в Северной Корее "подрывом доверия" между политиками.

Об этом он заявил в интервью Politico.

"Они (ракеты – ред.) малого радиуса, и я вообще не считаю это подрывом доверия. И, знаете, в какой-то мере я могу. Но в данный момент нет, - сказал Трамп. - Это были ракеты малой дальности и это очень стандартные вещи. Очень стандартные".

При этом Трамп добавил, что в конечном итоге он может потерять веру в дружеские отношения с северокорейским лидером.

"Я имею в виду, что возможно, что в какой-то момент я это сделаю, но сейчас совсем нет", - сказал он.

Напоминаем:

  • Северная Корея в субботу запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.
  • Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • В апреле в Севреной Корее сообщили об испытаниях нового типа тактического оружия.
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: КНДР Трамп ядерное оружие


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