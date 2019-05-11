Трамп не считает, что ракетные пуски в КНДР разрушают доверительные отношения с Ким Чен Ыном
Суббота, 11 мая 2019, 06:33
Президент США Дональд Трамп не считает недавние ракетные испытания в Северной Корее "подрывом доверия" между политиками.
Об этом он заявил в интервью Politico.
"Они (ракеты – ред.) малого радиуса, и я вообще не считаю это подрывом доверия. И, знаете, в какой-то мере я могу. Но в данный момент нет, - сказал Трамп. - Это были ракеты малой дальности и это очень стандартные вещи. Очень стандартные".
При этом Трамп добавил, что в конечном итоге он может потерять веру в дружеские отношения с северокорейским лидером.
"Я имею в виду, что возможно, что в какой-то момент я это сделаю, но сейчас совсем нет", - сказал он.
Напоминаем:
- Северная Корея в субботу запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.
- Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- В апреле в Севреной Корее сообщили об испытаниях нового типа тактического оружия.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
- Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
- По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
- В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.