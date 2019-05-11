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Безос представил космический аппарат для полетов на Луну

Суббота, 11 мая 2019, 07:01
Безос представил космический аппарат для полетов на Луну

Основатель Amazon Джефф Безос представил концепцию и макет нового космического аппарата для полетов на Луну. Планируется, что он сможет доставить оборудование и людей на спутник Земли до 2024 года.

Об этом пишет BBC.

Беспилотный аппарат под названием Blue Moon будет пригоден к многоразовому использованию. Он будет нести на борту научные инструменты, спутники и транспортные средства.

Blue Moon получит новый ракетный двигатель BE-7, который может развивать тягу до 4535 килограммов.

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться", - сказал  Безос.

Он представил направление развития своей космической компании Blue Origin в Вашингтоне, округ Колумбия, аудитории потенциальных клиентов и чиновников НАСА.

Аппарат для посадки на Луну Blue Moon будет иметь достаточное количество топлива, чтобы попасть с Земли на спутник.

Он сможет доставлять полезные грузы на поверхность Луны, разворачивать до четырех самоходных транспортных средств (луноходов) и запускать спутники на орбиту Луны.

Blue Moon будет весить почти 15 000 килограммов при старте с Земли, а на момент приземления его вес уменьшится примерно до 3100 килограммов, когда аппарат будет приземляться на Луну.

Цель Blue Moon - приземлиться на южном полюсе Луны, где в кратерах нашли запасы льда.

Воду, полученную из этого льда, можно будет использовать для производства водорода, который затем сможет обеспечить энергией космический аппарат для дальнейших миссий в Солнечной системе.

В марте администрация Трампа объявила, что намерена вернуть американских космонавтов на Луну до конца 2024 года.

В своем выступлении Безос сказал, что Blue Origin сможет выполнить условие Трампа, потому, что компания начала проектировать лунный аппарат в 2016 году.

Напоминаем:

  • Другая американская космическая компания SpaceX также разрабатывает космический аппарат для путешествий на Луну и Марс. Ранее основатель SpaceX Илон Маск опубликовал  фото тестовой версии космического корабля Starship.
  • SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.
  • По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.
  • CША планируют коммерческие запуски на Луну уже в этом году, а  новую высадку людей в 2028 году.

Темы: космостехнологииСША
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