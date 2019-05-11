Дипломат о заявлении Джулиани: Команде Зеленского придется играть в тонкую игру

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает опасным заявление персонального адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о причинах отмены визита в Украину.

Об этом он написал в субботу в Twitter.

Різка заява Джуліані, близького соратника Трампа - це небезпечно. Зберегти і примножити підтримку США - це фундаментальний національний інтерес України. Тут тонка гра, в яку доведеться грати команді нового президента і ухвалювати складні рішення. https://t.co/XQKWPE3vne — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 травня 2019 р.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа – это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США – это фундаментальный национальный интерес Украины", - считает Кулеба.

По его словам, "здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения".

Напомним: