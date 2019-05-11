Дипломат о заявлении Джулиани: Команде Зеленского придется играть в тонкую игру

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Суббота, 11 мая 2019, 14:45

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает опасным заявление персонального адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о причинах отмены визита в Украину.

Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа – это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США – это фундаментальный национальный интерес Украины", - считает Кулеба.

По его словам, "здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения".

Напомним:

  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Украинская правда

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Темы: США


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