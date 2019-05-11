Дипломат о заявлении Джулиани: Команде Зеленского придется играть в тонкую игру
Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает опасным заявление персонального адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о причинах отмены визита в Украину.
Об этом он написал в субботу в Twitter.
Різка заява Джуліані, близького соратника Трампа - це небезпечно. Зберегти і примножити підтримку США - це фундаментальний національний інтерес України. Тут тонка гра, в яку доведеться грати команді нового президента і ухвалювати складні рішення. https://t.co/XQKWPE3vne— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 травня 2019 р.
"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа – это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США – это фундаментальный национальный интерес Украины", - считает Кулеба.
По его словам, "здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения".
Напомним:
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".