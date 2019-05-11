Адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов президента"

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Адвокат считает, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года".

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский - Fox News) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Джулиани.

Он, добавил, что его решение не связано с предстоящими выборами президента США 2020 года.

Джулиани также отметил, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.

В то же время сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которой расследовались тем самым прокурором.

Вместе с тем, The New York Times отмечает, что визит Джулиани был отменен после резких обвинений демократов в том, что якобы адвокат ищет внешней поддержки перед выборами президента США 2020 года.

"Они говорят, что я вмешивался в выборы - смешно", - отметил Джулиани.

Напомним: