Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садового переизбрали лидером "Самопомочи"

Суббота, 11 мая 2019, 20:29
Садового переизбрали лидером Самопомочи

Мэр Львова Андрей Садовый возглавил "Самопомич" и будет возглавлять партию три года.

Как сообщили 11 мая в пресс-службе "Самопомочи", соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Садового.

На съезде был также утвержден новый состав политического совета "Объединение "Самопомич".  

Членами обновленной политсовета стали 11 человек: лидер партии - Андрей Садовый и председатель исполнительного комитета "Самопомочи" Олег Лаврик (по должностям), нардепы Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы", - заявил Садовый.

Напомним,

  • 11 мая Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список партии на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра.
  • По словам Садового, более 80% парламентского списка "взаимопомощи" сдавать "новые лица".
  • 9 апреля Садовый анонсировал, что часть его депутатов в ближайшие дни покинет фракцию. 10 апреля нардеп Егор Соболев заявил, что вместе с Семеном Семенченко они выходят из партии, но депутаты остаются членами фракции "Самопомич" до конца работы действующей Рады.
  • В начале мая о выходе из партии "Самопомич" сообщили нардепы Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СамопомичСадовыйпартиивиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Самопомич
За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомиччю"
Все на Львов. Как Садовый и соратники Порошенко за кресло мэра воевали
Заместитель Бородянского также ушла из Кабмина
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: