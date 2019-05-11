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Мальчик из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, поехал домой

Суббота, 11 мая 2019, 21:03

Мальчик из Запорожья, которого силой вывезли из города и удерживали в посольстве Дании, уехал с родителями домой.

Об этом вечером 11 мая сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Только что Даниэль вместе с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына", - сообщил министр.

 
фото из facebook Павла Климкина

Климкин поблагодарил коллег и главе МИД Дании Андерсу Самуэльсен, и всем причастным, кто помогал в решении ситуации с украинской стороны.

Напомним,

  • Ранее глава МИД Украины вмешался в дело об удерживании в посольстве Дании ребенка, которого силой вывезли из Запорожья и удерживали в дипучреждении.
  • Мать Даниэля утверждала, что 2 мая ребенка похитил ее бывший муж, гражданин Дании. Позже стало известно, что мальчика удерживают в здании посольства Дании в Киеве.
  • По словам матери Даниэля, она развелась с бывшим мужем, вернулась с ребенком в Украину законно и категорически против вывоза сына за границу.

Украинская правда
Темы: ЗапорожьеДанияКлимкин
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