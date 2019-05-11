Мальчик из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании, поехал домой

Мальчик из Запорожья, которого силой вывезли из города и удерживали в посольстве Дании, уехал с родителями домой.

Об этом вечером 11 мая сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Только что Даниэль вместе с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына", - сообщил министр.

фото из facebook Павла Климкина

Климкин поблагодарил коллег и главе МИД Дании Андерсу Самуэльсен, и всем причастным, кто помогал в решении ситуации с украинской стороны.

Напомним,